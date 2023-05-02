Шайхутдинов Хайрутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шайхутдинов
- Имя
- Хайрутдин
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36773. ШАЙХУТДИНОВЪ, ХАЙРУТДИНЪ. К. Казан. у., Кармышск. в., д. Казанбашъ-Кармыша, 21 г.; — Казан. О. С. (въ 8 р.). 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 14 Марта 905. | 904 28789 1655 У. | 99 86958 169 М. | 902 28253 1655 У. | 99 86453 169 М. | 901 32024 172 М. | 98 82804 169 М. | 900 80125 169 М.
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