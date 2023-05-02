Хатков Увжук Захосович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хатков
- Имя
- Увжук
- Отчество
- Захосович
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12867. ХАТКОВ УВЖУК ЗАХОСОВИЧ, 30 л., Фарск. окр., аула Лешепсинского. Адыгейск. Облсуд. Ст. 180 п. «В», пор. пр. 3 Г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 4/ХІІ—24.
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