Ахметов Хакимьян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахметов
- Имя
- Хакимьян
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129697. ахметовъ, хакимьянъ. Башк. Верхнеуральск. у., Татьяно-Тангауровск. в., д. Саловатова, 28 л.; — Троицк. О. С. 19 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1485 У., тюр. 4 м. Исп. 9 Окт. 909.
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