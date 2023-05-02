Чувашбаев Семинджан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чувашбаев
- Имя
- Семинджан
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12343. ЧУВАШБАЕВ СЕМИНДЖАН, 25 л., Усть-Каменогорск. у., Улановск. в., аула № 2. В. Т. Приволжск. окр. Ст. ст. 2 ч. 3, 4 П. В. П., лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 23/ѴІІІ—26.
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