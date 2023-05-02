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Дышлевой Леонтий Зиновьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дышлевой
Имя
Леонтий
Отчество
Зиновьевич
Дата исполнения приговора
16 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4247. ДЫШЛЕВОЙ ЛЕОНТИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ, 40 л., Таращанск. у., Красиловск. в., с. Титовки. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 116, 180 п. «е», лиш св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 авг. 923.

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