Дышлевой Леонтий Зиновьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дышлевой
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Зиновьевич
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4247. ДЫШЛЕВОЙ ЛЕОНТИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ, 40 л., Таращанск. у., Красиловск. в., с. Титовки. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 116, 180 п. «е», лиш св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 авг. 923.
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