Гнеденко Василий Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гнеденко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1917. ГНЕДЕНКО ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 28 л., Острогожск. у., Колыбельск. в., д. Лиски. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 28/ѴІІІ—24. см. также кн. 2-ую 924 г., спр. № 1853.
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