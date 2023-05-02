Тимошихин Николай Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошихин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 461
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154418. ТИМОШИХИНЪ. НИКОЛАЙ Григорьевъ (онъ же Григорьевъ), К. Порховск. у., Тишинск. в., д. Максакова-Бора, 27 л.; — Псковск. О. С. 23 Сент. 909, 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 27 Окт. 909. | 908 1 15850 169 М. | 900 57221 177 М. | 903 76949 169 М. | 98 19119 172 М.
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