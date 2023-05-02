Беседнов Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беседнов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143142. БЕСѢДНОВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Симбирск. у., Тетюшск. в., с. Уржумскаго, 52 л., рд. въ г. Симбирскѣ; — Симбирск. О. С. 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 6 Окт. 909. | 905 79254 1655 У. | 83 723 169 М. | 902 765 1655 У. | 81 16731 169 М. | 900 86668 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 Г. № 89163. | 97 8325 170 М. | 80 12865 1647 У. | 95 49084 169 М. | 80 12866 169 М. | 84 73300 169 М.
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