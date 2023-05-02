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Кузнецов Василия Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Василия
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7305. КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЯ НИКИФОРОВИЧ, 25 л., Медынск. у., Дорховск. в., д. Варелобино. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180а, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 окт. 923.

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