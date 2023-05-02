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Дженджера Гавриил Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дженджера
Имя
Гавриил
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
46475. ДЖЕНДЖЕРА, ГАВРІИЛЪ ЯКОВлевъ. К. Гайсин. у., в. и п. Хащеватой, 41 г.; — М. С. 3 уч. Гайсинск. окр., 169 и 170 М., тюр. 5 м. Исп. 28 Мая 905.

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