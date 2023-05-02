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Батуев Михаил Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батуев
Имя
Михаил
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
1587. Батуев Михаил Прокопьевич, 28 л., Пермск. окр., Верх-Городск. р., с. Вереи. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 142, 150, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 20 дек. 926.

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