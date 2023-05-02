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Тимохов Митрофан Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимохов
Имя
Митрофан
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
29511. ТИМОХОВ, МИТРОФАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 34 л. Гр. Духовщинск. у., Сущевск. в.; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Укрыват. краден., пр. р. 5 л., по амн. нак. сокр. до 2 л. Исп. 10 Нояб. 920.

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