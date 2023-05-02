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Лукьянов Семен Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьянов
Имя
Семен
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
02 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8328. ЛУКЬЯНОВ СЕМЕН МАКСИМОВИЧ, 19 л., Устюженск. у., Соболевск. в., д. Александрова. Н. С. 1 уч. Устюженск. у. Ст. 176, лиш. св. 1 г, Исп. 2 авг. 923.

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