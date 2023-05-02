Козьма Казимир Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козьма
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32404. КОЗЬМА, КАЗИМІРЪ АЛЕКСАНдровъ. К. Луков. у., гм. Правда, д. Рудникъ, 32 л.; — Гм. С. 1 окр. Луковск. у. (въ 3 р.), 16, 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 6 Апр. 905. | 900 72359 169 М. | 98 37214 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.