Майоров Афанасий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Майоров
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8496. МАЙОРОВ АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 40 л., Грязовецк. у., Жерновск. в., д. Семенково. Вологдск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 2 г. Исп. 20 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.