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Орловская Ядвига Фаддеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орловская
Имя
Ядвига
Отчество
Фаддеевна
Дата исполнения приговора
03 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
27361. ОРЛОВСКАЯ, ЯДВИГА ФАДДЕЕВНА, 38 л. Гр. г. Двинска; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 6 м. Исп. 3 июля 920.

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