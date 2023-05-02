Бикмуллов Шайдулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бикмуллов
- Имя
- Шайдулла
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45229. БИКМУЛЛОВЪ, ШАЙДУЛЛА (онъ же Бикмуллинъ). К. Буинск. у., Старо-Студенецк. в., д. Нижнихъ Нарадбашъ, 44 л.; — Г. С. 4 уч. г. Самары (во 2 р.), 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Мая 905. | 96 51354 169 М.
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