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Кордюков Константин Климентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кордюков
Имя
Константин
Отчество
Климентьевич
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6492. КОРДЮКОВ КОНСТАНТИН КЛИМЕНТЬЕВИЧ, 50 л., Инсарск. у., Спалеевско-Пятинск. в., д. Козевки, Н. С. 1 уч. Астраханск. у., Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 29 дек. 923.

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