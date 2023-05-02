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Демидченко Василий Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидченко
Имя
Василий
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
26 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3807. ДЕМИДЧЕНКО ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ, 17 л., Ростовск. окр., Круглянск. в. и с. Н. С. 5 уч. Ейск. отд. Ст. 144. лиш. св. 2 г. Исп. 26 мая 923.

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