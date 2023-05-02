Плисс Янкель-Шевель Менделев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плисс
- Имя
- Янкель-Шевель
- Отчество
- Менделев
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106553. ПЛИССЪ, ЯНКЕЛЬ-ШЕВЕЛЬ МЕНДЕЛЕВЪ. Сс.-пос. изъ мщ. г. Двинска, 32 л.; — Ковенск. О. С., 1 ч. 313 У. и 4 п. § 2 445 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 18 Іюня 909. 7 Мая 901 г. Воронежск. Вр. Воен. С. по 105, 2 ч. 98, 107 и 2 ч. 97 ст. 22 кн. С. В. П.—каторж. раб. 4 г. и 2 м. 96 70420 169 М. | 95 80526 177 М.
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