Кулеш Мария Афанасьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулеш
- Имя
- Мария
- Отчество
- Афанасьевна
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7516. КУЛЕШ МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА, 24 л., Воронежск. у., сл. Чижевки. Воронежск. Губсуд. Ст. 184, ч. 1, лиш. св. 2 г. 10 м. 15 д. Исп. 14 июля 923.
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