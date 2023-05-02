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Кулеш Мария Афанасьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулеш
Имя
Мария
Отчество
Афанасьевна
Дата исполнения приговора
14 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7516. КУЛЕШ МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА, 24 л., Воронежск. у., сл. Чижевки. Воронежск. Губсуд. Ст. 184, ч. 1, лиш. св. 2 г. 10 м. 15 д. Исп. 14 июля 923.

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