Концевич Владислав Каликстов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Концевич
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Каликстов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83471. КОНЦЕВИЧЪ, ВЛАДИСЛАВЪ Каликстовъ, 29 л. Не прим. (имен. себя дворян.), рд. въ г. Вильнѣ; — Вилен. О. С., 19 Февр. 910, 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 31 Мая 911. | 22 Февр. 907 г. Вилен. О. С., 3 ч. 1655 У., тюр. 8 м. | 907 50130 169 М. | 904 73118 1656 У.
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