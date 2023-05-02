Зуевич Елена Исидоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зуевич
- Имя
- Елена
- Отчество
- Исидоровна
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3546. ЗУЕВИЧ ЕЛЕНА ИСИДОРОВНА, 29 л., б. Витебск. г., Люцинск. у., Корсовск. в. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/ІХ—24.
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