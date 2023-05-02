Руденко Павел Минов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Руденко
- Имя
- Павел
- Отчество
- Минов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92325. РУДЕНКО, ПАВЕЛЪ МИНОВЪ. Мир г. Чигирина, 36 л.; — Кіевск. С. П., 134, 135, 149 и 2 п. 3 ч. 354 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 908. 92326. РУДЕНКО, ПИМЕНЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Таганрог. окр., Бѣлояровск. в. и сл., 25 л.; — Таганрог. О. С., 4 п. 1114, 135 и 3 ч. 1643 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 23 Мая 908. | 902 100828 169 М.
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