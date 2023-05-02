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Охулков Сергей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Охулков
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
17893. ОХУЛКОВ, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Вельск. у., Жаровск. в., д. Великодворской; — Н. С. 7 уч. Вельск. у. Убийство, лиш. св. 25 л. Исп. 30 сент. 920.

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