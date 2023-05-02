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Евстропов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евстропов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4300. ЕВСТРОПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 41 г., Лысковск. у., Каменск. в. и с. Н. С. 3 уч. Лысковск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 сент. 923.

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