Ратников Егор Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ратников
- Имя
- Егор
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28096. РАТНИКОВ, ЕГОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 34 л. Гр. Верейск. у., Моленск. в., д. Грибанова; — С. 5 зап. стр. полка Московск. окр. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. и 16 д. пр. з. Осужд. 21 июня 920.
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