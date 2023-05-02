Котовский Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котовский
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87017. КОТОВСКІЙ, ГРИГОРІЙ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. Балты, 24 л., рд. въ п. Ганештъ, Кишинев. у.; — Кишинев. О. С., 1 п. 133 и 2 ч. 1465 У., тюр. 2 м., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 907 г. № 73757, каторж. раб. 10 л. и 15 дн. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 50872.
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