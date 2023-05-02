Клишин Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлишин Василий Андреевич

Клишин Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клишин
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6019. КЛИШИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 26 л., Дмитровск. у., Домбенкинск. в. и д. Трояновой, Орловск. Губсуд, Ст. ст. 140, 180 п. «е», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 7 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.