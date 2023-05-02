Лобанов Сергей Глебович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Сергей Глебович

Лобанов Сергей Глебович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобанов
Имя
Сергей
Отчество
Глебович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8150. ЛОБАНОВ СЕРГЕЙ ГЛЕБОВИЧ, 50 л., Чернск. у., Троицк. в., с. Румянцева. Н. С. Хамовническ р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 8 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.