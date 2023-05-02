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Лубских Андрей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лубских
Имя
Андрей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8262. ЛУБСКИХ| АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 24 л., Н-Николаевск. у. Каменск. в., д. Усть-Иня. Н.-Николаевск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 25 окт. 923.

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