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Коркин Абрам Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коркин
Имя
Абрам
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
19 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6525. КОРКИН АБРАМ СТЕПАНОВИЧ, 52 л., Ялуторовск. у., Коркинск. в., д. Поляковой, Н. С. 6 уч. Ялуторовск. у., Ст. 180, лиш. св. 2 г., Исп. 19 авг. 923.

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