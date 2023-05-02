Дубовик Иван Минеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубовик
- Имя
- Иван
- Отчество
- Минеевич
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14727. ДУБОВИК, ИВАН МИНЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Черепановск. у., Ново-Локтевск. в., с. Локтевского; — Н. С. 5-9 уч. Ново-Николаевск. у. Кража, лиш. св. 2½ г., с зач. 1 м. и 4 д. пр. з. Исп. 21 июня 920.
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