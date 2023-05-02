Бурлаков Николай Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурлаков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1425. БУРЛАКОВ, НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 21 г. Гр. Козловск. у., Екатерининск. в., д. Марьевки; — Н. С. 2 уч. г. Козлова. Сбыт краден., лиш. св. 9 м., с зач. 12 л. пр. з. Исп. 1 окг. 920.
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