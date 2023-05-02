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Корчемкин Федор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корчемкин
Имя
Федор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
5285. КОРЧЕМКИН, ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 60 л. Гр. Вятск. у., Якимовагинск. в., д. Зыкинцы; — Н. С. 8 уч. Вятск. у. Кумышковар., пр. р. 60 м., по амн. от нак. освоб.

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