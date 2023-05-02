Копылов Никифор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Никифор Федорович

Копылов Никифор Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копылов
Имя
Никифор
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6470. КОПЫЛОВ НИКИФОР ФЕДОРОВИЧ, 43 л., Белгородск. у., Михайловск, в., с. Разумного, Н. С. 3 уч. Белгородск. у., Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 4 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close