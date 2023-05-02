Иванова Александра Данилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Данилова
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133009. ИВАНОВА, АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА. К. Юрьевск. у., Никульск. в., д. Базловки, 32 л.; — Г. С. г. Юрьева, Владимір. г. 1 Авг. 909, 1 п. 12 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Окт. 909.
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