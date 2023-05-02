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Иванова Александра Данилова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Александра
Отчество
Данилова
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
133009. ИВАНОВА, АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА. К. Юрьевск. у., Никульск. в., д. Базловки, 32 л.; — Г. С. г. Юрьева, Владимір. г. 1 Авг. 909, 1 п. 12 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Окт. 909.

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