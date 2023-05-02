Андрушкевич Викентий Венедиктов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрушкевич
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Венедиктов
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29771. АНДРУШКЕВИЧЪ, ВИКЕНТІЙ ВЕнедиктовъ (Станиславовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ошмян. у., Полянск. в., д. Пикунъ, 88 л., рд. въ г. Ошмянахъ; — Вилен. О. С. (во 2 р.), 1 п. 12, 3 п. 14, 16, 169 и 5 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 20124, тюр. 4 м. Исп. 10 Янв. 905. | 902 39550 1643 У.
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