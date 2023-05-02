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Горелов Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горелов
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
23 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
3235. ГОРЕЛОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 22 л., Грайворонск. у., Бутовск. в., д. Мощеное. Н. С. 1 уч. Грайворонск. у. Ст. 204, лиш. св. 1 г. Исп. 23 марта 923.

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