Желябин Аким Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Желябин
- Имя
- Аким
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2719. ЖЕЛЯБИНЪ, АКИМЪ ГАВРИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Брянск. у., Госамск. в., с. Страшевичей, 30 л., рд. въ г. Брянскѣ; — Орлов. О. С., 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 15 Дек. 906. | 904 3201 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 47703 и 902 № 80579. | 900 91993 1643 У. | 96 16865 1642 У.
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