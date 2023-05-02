Орлов Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7897. ОРЛОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 16 л. Гр. Козловск. у., Бибиковск. в. и с.; — Н. С. 3 уч. Козловск. у. Побои, лиш. св. 2 г. Исп. 7 авг. 920.
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