Ксюев Илья Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ксюев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4776. КСЮЕВ, ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 34 л. 1 р. Тверск. у., Васильевск. в., д. Стрелки; — Я. С. 1 р. Кража, лиш. св. 1 г. условно.
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