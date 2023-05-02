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Мозгрушвили Илья Соломонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мозгрушвили
Имя
Илья
Отчество
Соломонович
Дата исполнения приговора
24 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7073. МОЗГРУШВИЛИ, ИЛЬЯ СОЛОМОНОВИЧ, 67 л. Гр. Телавск. у., Ваунаднанск. в.; — Н. С. Штеновск. уч. г. Москвы. Пьянство и торгов, спиртом, лиш. св. 5 л., нак. зам. пр. р. 5 л. Исп. 24 авг. 920.

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