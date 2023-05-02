Мозгрушвили Илья Соломонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мозгрушвили
- Имя
- Илья
- Отчество
- Соломонович
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7073. МОЗГРУШВИЛИ, ИЛЬЯ СОЛОМОНОВИЧ, 67 л. Гр. Телавск. у., Ваунаднанск. в.; — Н. С. Штеновск. уч. г. Москвы. Пьянство и торгов, спиртом, лиш. св. 5 л., нак. зам. пр. р. 5 л. Исп. 24 авг. 920.
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