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Крусевич Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крусевич
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
25485. КРУСЕВИЧ, МАРИЯ ИВАНОВНА, 22 л. Гр. Цехановск. у., Вельск. в., д. Свибожа; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Спекуляц., лиш. св. 2 г. условно.

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