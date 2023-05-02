Иванов Афанасий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1534. ИВАНОВ, АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 29 л. Гр. Островск. у., Прокшинск. в., д. Баришево; — Н. С. 2 р. Островск. у. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 29 мая 922.
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