Байков Нестер Михеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байков
- Имя
- Нестер
- Отчество
- Михеевич
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 544. БАЙКОВ, НЕСТЕР МИХЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Бельск. у., Ленинск в., с. Сластихина;—Смоленск. Ревтриб. Бандитизм, лиш. св. 5 л. Исп. 28 февр. 921.
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