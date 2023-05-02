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Воробьев Тимофей Гордеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воробьев
Имя
Тимофей
Отчество
Гордеевич
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
1772. ВОРОБЬЕВ ТИМОФЕЙ ГОРДЕЕВИЧ, 43 л. Кинешемск. у., Троицк. в., д. Ононихи. Ив.-Вознесенск. Губсуд. Ст. ст. 142, 184 ч. 2, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 окт. 923.

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