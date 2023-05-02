Медведев Федор Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5334. МЕДВЕДЕВ, ФЕДОР ПАВЛОВИЧ, 55 л. Гр. Жиздринск. у., Крапивенск. в.;—Н. С. 11 уч. Жиздринск. у. Бандитизм, лиш. св. 24 г. Исп. 1 авг. 921.
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