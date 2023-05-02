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Светлова Ирина Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Светлова
Имя
Ирина
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
12 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
10138. СВЕТЛОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА, 23 л., Череповецк. у., Усищевск. в., д. Новинки. Чере­повецк. Губсуд. Ст. 140б, лиш св. 1 г. Приг. всту­пил в закон. силу 12 июня 924.

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