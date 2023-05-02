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Пането Евфросинья Осиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пането
Имя
Евфросинья
Отчество
Осиповна
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
2448. ПАНЕТО, ЕВФРОСИНЬЯ ОСИПОВНА, 18 л. Гр. Радомск. у., Веляшовск. в., д. Славно;—Н. С. Петроградск. р. 2 отд. б. г. Петрограда. Ст. 10 ч. 3 и 143, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 23 ноября 922.

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